Тренер сборной Бельгии на Евро-2016 назвал причины поражения России
Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс, руководивший ей на ЧМ-2014 и Евро-2016, в интервью «СЭ» назвал ошибки, допущенные национальной командой России в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы (0:3).
— В игре с Бельгией сборная России преподнесла нам слишком много подарков. И это ваша основная проблема, — подчеркнул Вильмотс. — Первый гол — индивидуальная ошибка вашего защитника, которая определила ход всего матча. Когда Бельгия забивает быстрый мяч, ее победа почти неизбежна. Я заметил, что сборная России оставляла слишком много пространства в середине поля, особенно в зоне перед линией штрафной. Третий гол — следствие такой игры. Русские предоставили много времени Менье и были наказаны за это Лукаку.
(Гоша Чернов)
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