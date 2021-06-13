Тренер сборной Бельгии Мартинес пожелал Эриксену скорейшего выздоровления

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча Евро-2020 с Россией (3:0) выразил поддержку полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.

«Мы были очень расстроены, когда через пять минут после начала нашего командного совещания узнали о произошедшем, — сказал Мартинес. — Мы не хотели говорить о футболе в тот момент.

Все были очень-очень расстроены. В нашей команде много бывших одноклубников и друзей Кристиана. От всей сборной Бельгии мы желаем Кристиану скорейшего выздоровления. Это был трудный момент для всех нас".

Датчанин потерял сознание по ходу матча с Финляндией (0:1) и был госпитализирован. Позднее он пришел в сознание, его состояние оценивается как стабильное.

(Олег Кошелев)