Тренер сборной Бельгии Мартинес пожелал Эриксену скорейшего выздоровления
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча Евро-2020 с Россией (3:0) выразил поддержку полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.
«Мы были очень расстроены, когда через пять минут после начала нашего командного совещания узнали о произошедшем, — сказал Мартинес. — Мы не хотели говорить о футболе в тот момент.
Все были очень-очень расстроены. В нашей команде много бывших одноклубников и друзей Кристиана. От всей сборной Бельгии мы желаем Кристиану скорейшего выздоровления. Это был трудный момент для всех нас".
Датчанин потерял сознание по ходу матча с Финляндией (0:1) и был госпитализирован. Позднее он пришел в сознание, его состояние оценивается как стабильное.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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