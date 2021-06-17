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Тренер сборной Австрии рассказал, что дисквалификация Арнаутовича нарушила план команды на игру с Нидерландами

08:58
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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Марко Арнаутовича на матч Евро-2020 против Нидерландов.

13&nbsp;июня. Бухарест. Австрия&nbsp;&mdash; Македония&nbsp;&mdash; 3:1. 89-я минута. Марко Арнаутович (в&nbsp;центре).«Я могу купить всю эту чертову Македонию». Игрок с сербскими корнями из Австрии спровоцировал политический скандал на Евро

«Нам определенно будет не хватать Марко, нам нужно компенсировать его отсутствие командными действиями. Арнаутович был одной из опций для стартового состава на игру с Голландией, теперь нам придется придумывать новый план. Впрочем, несмотря ни на что, мы выпустим сильную команду», — приводит официальный сайт Евро слова Фоды.

Арнаутович был дисквалифицирован за выкрик после своего гола в первом матче Евро-2020 с Македонией (3:1). Форвард начал эмоционально кричать, празднуя мяч, а партнеры пытались помешать ему. Позднее выяснилось, что Арнаутович кричал, что «может купить всю Македонию».

Матч Нидерланды — Австрия состоится сегодня, 17 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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