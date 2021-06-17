Тренер сборной Австрии рассказал, что дисквалификация Арнаутовича нарушила план команды на игру с Нидерландами

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Марко Арнаутовича на матч Евро-2020 против Нидерландов.

«Нам определенно будет не хватать Марко, нам нужно компенсировать его отсутствие командными действиями. Арнаутович был одной из опций для стартового состава на игру с Голландией, теперь нам придется придумывать новый план. Впрочем, несмотря ни на что, мы выпустим сильную команду», — приводит официальный сайт Евро слова Фоды.

Арнаутович был дисквалифицирован за выкрик после своего гола в первом матче Евро-2020 с Македонией (3:1). Форвард начал эмоционально кричать, празднуя мяч, а партнеры пытались помешать ему. Позднее выяснилось, что Арнаутович кричал, что «может купить всю Македонию».

Матч Нидерланды — Австрия состоится сегодня, 17 июня. Начало — в 22.00 (мск).