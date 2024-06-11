Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какие сборные считает фаворитами чемпионата Европы 2024 года.

«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», — цитирует тренера журналист Виктор Наварро.

Ранее фаворитов турнира назвали главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью и главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.