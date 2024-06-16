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Тренер Куман во время матча Евро-2024 облизал палец, которым ковырялся в носу

Алина Савинова
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Рональд Куман.
Фото AFP

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман во время матча группового турнира Евро-2024 против Польши был замечен камерами в одном эпизоде, когда ковырялся в носу.

Это произошло во втором тайме игры. В трансляцию попал момент, как 61-летний специалист начал ковыряться в носу, после чего облизал палец. Позже видео с действиями Кумана распространилось по социальным сетям.

Сборная Нидерландов 16 июня обыграла команду Польши со счетом 2:1. Матч проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия).

В группе D Нидерланды набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу. В следующем матче команда Кумана сыграет со сборной Франции. Встреча состоится 21 июня.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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