Трех болельщиков сборной Англии уволили с работы из-за их отъезда на финал Евро-2024

Три болельщика сборной Англии были уволены с работы после того, как отправились на финал Евро-2024 в Берлин, сообщает The Sun.

Как отмечает источник, речь идет об отце и двух сыновьях, которые работали инженерами в Бирмингеме. По пути в столицу Германии они получили электронное письмо от начальства, в нем говорилось о расторжении с ними контрактов. В компании отметили, что им нужны «преданные своему делу» сотрудники.

«Это шанс, который выпадает раз в жизни. Мы рискнули всем», — отметил один из мужчин.

Сборная Англии уступила Испании в решающем матче чемпионата Европы со счетом 1:2. Англичане во второй раз подряд проиграли в финале Евро.