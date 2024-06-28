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Сегодня, 18:45

Трансляции Евро 2024: расписание матчей и где смотреть игры 1/8 финала в прямом эфире

Все матчи 1/8 финала Евро-2024 покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters

29 июня стартует плей-офф Евро-2024 по футболу. В субботу в 1/8 финала турнира действующий чемпион сборная Италии сыграет против Швейцарии, а хозяйка турнира Германия встретится с Данией.

«СЭ» публикует информацию о видеотрансляциях 1/8 финала 17-го в истории чемпионата Европы по футболу. Время начала — московское.

Расписание трансляций 1/8 финала Евро-2024

  • 29 июня. 19.00. Берлин. Швейцария — Италия (Матч ТВ)

  • 29 июня. 22.00. Дортмунд. Германия — Дания (Матч ТВ)

  • 30 июня. 19.00. Гельзенкирхен. Англия — Словакия (Матч ТВ)

  • 30 июня. 22.00. Кельн. Испания — Грузия (Матч ТВ)

  • 1 июля. 19.00. Дюссельдорф. Франция — Бельгия (Матч ТВ)

  • 1 июля. 22.00. Франкфурт-на-Майне. Португалия — Словения (Матч ТВ)

  • 2 июля. 19.00. Мюнхен. Румыния — Нидерланды (Матч ТВ)

  • 2 июля. 22.00. Лейпциг. Австрия — Турция (Матч ТВ)

Ознакомиться подробнее с расписанием плей-офф Евро-2024 и другой полезной информацией можно по ссылке на наш материал.

На сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции всех матчей плей-офф чемпионата Европы-2024.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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