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Торган Азар пропустит матч Бельгии с Финляндией

12:03
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар пропустит матч 3-го тура Евро-2020 с Финляндией.

Причина отсутствия Азара не сообщается.

Встреча состоится завтра, 21 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 22.00 (мск). В прошлом матче бельгиец отметился голом.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи