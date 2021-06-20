Торган Азар пропустит матч Бельгии с Финляндией

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар пропустит матч 3-го тура Евро-2020 с Финляндией.

Причина отсутствия Азара не сообщается.

Встреча состоится завтра, 21 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 22.00 (мск). В прошлом матче бельгиец отметился голом.