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Кроос: «Победа на Евро-2024 стала бы идеальным завершением моей карьеры»

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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос заявил, что победа национальной команды на чемпионате Европы-2024 стала бы идеальным завершением его карьеры.

«Конечно, победа на Евро этим летом стала бы идеальным завершением моей карьеры. Но я реалист и знаю, что будет нелегко.

В то же время я понимаю, насколько особенной стала бы победа на глазах у наших фанатов. Однако для этого многое должно сойтись. Мы сосредоточены на том, чтобы показать свой максимум, и тогда станет понятно, каких успехов мы добьемся», — приводит слова Крооса FourFourTwo.

Матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией пройдет 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро в группе А. Кроме Шотландии, команда Юлиана Нагельсманна сыграет с Венгрией (19 июня) и Швейцарией (23 июня).

Тони Кроос
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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