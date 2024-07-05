Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

5 июля, 23:54

Кроос — о вылете сборной Германии с Евро-2024: «Наши мечты разбиты»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение своей команды от Испании (1:2 д.в) в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы-2024.

«Я рад, что помог сделать сборную Германии немного лучше. Но сегодня нам очень грустно. У нас была большая цель, и теперь наши мечты разбиты. Когда ты так близок к успеху, от подобного очень горько», — приводит слова Крооса сайт Немецкого футбольного союза.

Матч с Испанией стал последним в карьере для Крооса. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В составе национальной команды футболист принял участие в 113 встречах, отметившись 17 забитыми мячами и 21 передачами. В 2014 году Кроос стал чемпионом мира со сборной Германии.

Тони Кроос
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
2
5
Читайте также
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Роналду превратился в мертвый груз и закончил с Евро, Мбаппе исчез из игры, попросил замену и отдал капитанскую повязку. Что случилось в матче Португалия - Франция
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану
Роналду нанес 23 удара на Евро-2024 и ни разу не забил — это второй показатель в истории чемпионатов Европы
Франция сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024
Евро-2024: результаты матчей 1/4 финала 5 июля
Франция в серии пенальти победила Португалию. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хозяева не выигрывают Евро уже 40 лет

Томас Мюллер допустил, что завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости