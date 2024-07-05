Кроос — о вылете сборной Германии с Евро-2024: «Наши мечты разбиты»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение своей команды от Испании (1:2 д.в) в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы-2024.

«Я рад, что помог сделать сборную Германии немного лучше. Но сегодня нам очень грустно. У нас была большая цель, и теперь наши мечты разбиты. Когда ты так близок к успеху, от подобного очень горько», — приводит слова Крооса сайт Немецкого футбольного союза.

Матч с Испанией стал последним в карьере для Крооса. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В составе национальной команды футболист принял участие в 113 встречах, отметившись 17 забитыми мячами и 21 передачами. В 2014 году Кроос стал чемпионом мира со сборной Германии.