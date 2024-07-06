Томас Мюллер допустил, что завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2024

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер заявил, что рассматривает возможность завершения карьеры в национальной команде.

В пятницу, 5 июля немцы уступили Испании (1:2 доп. вр.) в четвертьфинале Евро-2024.

«Очень возможно, что это был мой последний матч за сборную», — приводит Sky Germany слова Мюллера.

Мюллер — чемпион мира (2014) в составе сборной Германии. Футболист дебютировал за национальную команду в марте 2010 года.

Всего у 34-летнего немца 45 голов и 41 результативная передача в 131 матче за сборную Германии.