Игрок сборной Дании Дилейни: «Мне грустно, что мы не обыграли Германию»

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни прокомментировал вылет команды с Евро-2024. Команда в 1/8 финала проиграла Германии (0:2).

«Конечно, эта игра была более эмоциональной, чем другие, и в конце концов мы хотели отплатить нашим болельщикам за их поддержку. Сейчас мне грустно, что мы не выиграли. Сейчас это тяжело. Мы разочарованы, но все равно гордимся. Мы много страдали. Было удивительно снова играть здесь против хорошей сборной», — приводит слова Дилейни сайт УЕФА.

Дания не выиграла ни одного из последних восьми матчей на Евро и чемпионата мира.

Германия в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Испания — Грузия.



