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Сегодня, 17:00

Титов о Евро-2024: «Переживаю за Сербию — они наши братья!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от начала чемпионата Европы-2024.

«Признаюсь, смотрел не все матчи Евро. Но кое-что видел. Игра Германия — Шотландия по разрыву в классе сравнима с матчем между командами РПЛ и ФНЛ-2. Остальные встречи очень конкурентные, интересные. Голландцы, которые считались явными фаворитами, забивают лишь в концовке игры. Англия забивает быстрый мяч, а потом подстраивается под Сербию. Как говорится, сербы — наши братья. И с такой игрой они могли и должны были бороться с Англией. Мне кажется, эта тенденция будет продолжаться и дальше — явных фаворитов не будет. Единственное, стоит дождаться матчей Франции. Переживаю за Сербию. И хочется увидеть уже на стадии плей-офф немцев, французов, англичан. Хотя кажется, что будут и сенсации», — сказал Титов «СЭ».

В воскресенье, 16 июня, сербы уступили Англии (0:1). Во втором туре групповой стадии Евро-2024 в группе C они встретятся со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).

Сборная Сербии начала Евро-2024 с&nbsp;поражения от&nbsp;Англии (0:1). «Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе

Егор Титов
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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