Титов: «Для меня на Евро сейчас нет четкого фаворита»

Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто из полуфиналистов чемпионата Европы имеет больше шансов на победу.

«Сейчас осталось четыре сборных, которые в равной степени могут претендовать на титул. Кто-то идет фаворитом, как Испания, а кто-то аутсайдером, как Нидерланды. Но тем и интересен футбол, что неизвестно, как все в итоге сложится. Кстати, голландцы с 1988 года так и не становились чемпионами, если мне не изменяет память. Почему бы им спустя 36 лет не попробовать добиться чего-то значимого? Поэтому я никого не исключаю из возможных победителей, так как для меня сейчас нет четкого фаворита», — сказал Титов «СЭ».

В первом полуфинале Евро-2024 встретятся Испания и Франция (9 июля), во втором — Нидерланды и Англия (10 июля). Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.

Денис Сафронов