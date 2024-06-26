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Сегодня, 12:24

Титов — о словах Фетисова про показ Евро-2024: «У тебя есть пульт, можно переключить канал»

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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова о том, что показ международных турниров в России — предательство.

«Когда у нас показывали чемпионат мира по хоккею, все молчали. Показывали игры БРИКС, и к этому тоже много вопросов. Отношусь с огромным уважением к Вячеславу Александровичу, но здесь выбор каждого — смотреть или нет. У тебя есть пульт, и ты всегда можешь переключить канал», — сказал Титов «СЭ».

Евро-2024 завершится в Германии 14 июля. Действующим чемпионом турнира является Италии.

Константин Передерий

Егор Титов
Футбол
Евро-2024
Вячеслав Фетисов
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