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Тина Канделаки о ситуации с Моссаковским: «Политические амбиции побеждают здравый смысл»

22:42
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с комментатором Михаилом Моссаковским, которого не допустили на территорию Азербайджана. Он должен был работать на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария в Баку.

«Несколько важных слов об аккредитациях и работе журналистов в Баку на Евро-2020, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Власти Азербайджана — одной из стран-хозяек турнира — в соответствии с указом президента республики обязались автоматически выдавать въездные визы всем лицам, получившим подтверждение аккредитации от УЕФА.

В то же время, они автоматически запрещают въезд на свою территорию всем, кто посещал Нагорный Карабах до последнего времени. Формат, выбранный УЕФА для проведения турнира, а также многолетняя позиция Азербайджана привели к тому, что комментатору «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому отказали во въезде на территорию страны уже по прилету.

Да, в 2014 году Михаил был среди тех, кто принял участие в товарищеском матче в Нагорном Карабахе. Но, во-первых, с тех пор прошло уже много лет, а во-вторых, проведение турнира такого уровня налагает на принимающую сторону важные обязательства, никак не связанные с политикой.

Я считаю, что разрешение на въезд, которое официальный Баку мог и должен был выдать таким журналистам — было бы единственным правильным и важным шагом. Шагом, выводящим, наконец, спорт из сферы международной вражды. Но политический принцип в очередной раз оказался выше спортивных, объединяющих людей, принципов.

Наши сюжеты из столицы Азербайджана показывают, что город полон теплых и гостеприимных людей. К нашему огромному сожалению, Михаил Моссаковский оказался в эпицентре конфликта, к которому он не имеет никакого отношения. Жаль, что политические амбиции побеждают здравый смысл. В принципе, это уже мало кого удивляет, но по-прежнему расстраивает».

11 июня также стало известно, что отменена аккредитация еще одного российского комментатора Константина Генича, который также посещал Нагорный Карабах.

8 июня появилась информация, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/8700

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