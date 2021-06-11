Тина Канделаки о ситуации с Моссаковским: «Политические амбиции побеждают здравый смысл»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с комментатором Михаилом Моссаковским, которого не допустили на территорию Азербайджана. Он должен был работать на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария в Баку.

«Несколько важных слов об аккредитациях и работе журналистов в Баку на Евро-2020, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Власти Азербайджана — одной из стран-хозяек турнира — в соответствии с указом президента республики обязались автоматически выдавать въездные визы всем лицам, получившим подтверждение аккредитации от УЕФА.

В то же время, они автоматически запрещают въезд на свою территорию всем, кто посещал Нагорный Карабах до последнего времени. Формат, выбранный УЕФА для проведения турнира, а также многолетняя позиция Азербайджана привели к тому, что комментатору «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому отказали во въезде на территорию страны уже по прилету.

Да, в 2014 году Михаил был среди тех, кто принял участие в товарищеском матче в Нагорном Карабахе. Но, во-первых, с тех пор прошло уже много лет, а во-вторых, проведение турнира такого уровня налагает на принимающую сторону важные обязательства, никак не связанные с политикой.

Я считаю, что разрешение на въезд, которое официальный Баку мог и должен был выдать таким журналистам — было бы единственным правильным и важным шагом. Шагом, выводящим, наконец, спорт из сферы международной вражды. Но политический принцип в очередной раз оказался выше спортивных, объединяющих людей, принципов.

Наши сюжеты из столицы Азербайджана показывают, что город полон теплых и гостеприимных людей. К нашему огромному сожалению, Михаил Моссаковский оказался в эпицентре конфликта, к которому он не имеет никакого отношения. Жаль, что политические амбиции побеждают здравый смысл. В принципе, это уже мало кого удивляет, но по-прежнему расстраивает».

11 июня также стало известно, что отменена аккредитация еще одного российского комментатора Константина Генича, который также посещал Нагорный Карабах.

8 июня появилась информация, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.