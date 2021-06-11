Тина Канделаки о ситуации с Моссаковским: «Политические амбиции побеждают здравый смысл»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с комментатором Михаилом Моссаковским, которого не допустили на территорию Азербайджана. Он должен был работать на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария в Баку.
«Несколько важных слов об аккредитациях и работе журналистов в Баку на Евро-2020, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Власти Азербайджана — одной из стран-хозяек турнира — в соответствии с указом президента республики обязались автоматически выдавать въездные визы всем лицам, получившим подтверждение аккредитации от УЕФА.
В то же время, они автоматически запрещают въезд на свою территорию всем, кто посещал Нагорный Карабах до последнего времени. Формат, выбранный УЕФА для проведения турнира, а также многолетняя позиция Азербайджана привели к тому, что комментатору «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому отказали во въезде на территорию страны уже по прилету.
Да, в 2014 году Михаил был среди тех, кто принял участие в товарищеском матче в Нагорном Карабахе. Но, во-первых, с тех пор прошло уже много лет, а во-вторых, проведение турнира такого уровня налагает на принимающую сторону важные обязательства, никак не связанные с политикой.
Я считаю, что разрешение на въезд, которое официальный Баку мог и должен был выдать таким журналистам — было бы единственным правильным и важным шагом. Шагом, выводящим, наконец, спорт из сферы международной вражды. Но политический принцип в очередной раз оказался выше спортивных, объединяющих людей, принципов.
Наши сюжеты из столицы Азербайджана показывают, что город полон теплых и гостеприимных людей. К нашему огромному сожалению, Михаил Моссаковский оказался в эпицентре конфликта, к которому он не имеет никакого отношения. Жаль, что политические амбиции побеждают здравый смысл. В принципе, это уже мало кого удивляет, но по-прежнему расстраивает».
11 июня также стало известно, что отменена аккредитация еще одного российского комментатора Константина Генича, который также посещал Нагорный Карабах.
8 июня появилась информация, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю