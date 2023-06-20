Тикнизян рассказал о своих эмоциях от первого гола в составе сборной Армении

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о своих эмоциях от первого гола в составе национальной команды.

«У меня не было волнения. В каждом матче за сборную Армении и за «Локомотив» я выхожу максимально мотивированным, по-спортивному злым и агрессивным. Когда ехал в автобусе на матч против Латвии, был уверен, что забью гол. Не могу объяснить, как это, просто без остановки думаешь об этом. В голове даже представлял, как буду праздновать забитый мяч. Но как я представлял и как отпраздновал — это две разные реальности. Конечно, я хотел, чтобы мой первый гол за сборную Армении состоялся как можно раньше», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Тикнизян забил на 35-й минуте матча с национальной командой Латвии (2:1). Этот гол стал для него первым в составе национальной команды. Сборная Армении поднялась на 2-ю строчку группы D с 6 очками. Латвия занимает пятое место в группе.