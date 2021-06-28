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Тибо Куртуа: «Боюсь, что Евро-2020 для Эдена Азара завершилось»

01:25
Эден Азар (справа). Фото Twitter
Эден Азар (справа). Фото Twitter
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа после матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0) рассказал о травмах Эдена Азара и Кевина Де Брейне. Он предположил, что Азар больше не сыграет на чемпионате Европы.

«Боюсь, что чемпионат Европы для Эдена завершен, — цитирует бельгийца Tuttomercatoweb 28 июня. — Если это была контрактура, то он выбыл на десять дней. Нам нужно чудо. Что касается Де Брейне, то он не может согнуть ногу».

Единственный мяч в этой игре забил брат Эдена Торган Азар. Кевин Де Брейне был заменен на 48-й минуте, а Эден Азар — на 87-й. В 1/4 финала бельгийцы сыграют с Италией.

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