Тиагу: «Мы часто общаемся с Левандовски, я спрашиваю его о «Баварии», он — о Клоппе»
Полузащитник сборной Испании Тиагу Алькантара перед матчем 2-го тура Евро-2020 против Польши рассказал о взаимоотношениях с форвардом Робертом Левандовски.
«Он мой друг, мы провели вместе шесть лет в «Баварии». Мы часто общаемся в видеочате, я спрашиваю его о «Баварии», а он спрашивает о Клоппе, который был его тренером в «Боруссии». И мы говорим о том, каково быть отцами, учитывая, что у нас есть сыновья», — приводит слова Тиагу Football Italia.
Матч Испания — Польша пройдет 19 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Испанцы с одним очком занимают третье место в группе E, поляки без очков — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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