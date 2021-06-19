Полузащитник сборной Испании Тиагу Алькантара перед матчем 2-го тура Евро-2020 против Польши рассказал о взаимоотношениях с форвардом Робертом Левандовски.

«Он мой друг, мы провели вместе шесть лет в «Баварии». Мы часто общаемся в видеочате, я спрашиваю его о «Баварии», а он спрашивает о Клоппе, который был его тренером в «Боруссии». И мы говорим о том, каково быть отцами, учитывая, что у нас есть сыновья», — приводит слова Тиагу Football Italia.

Матч Испания — Польша пройдет 19 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Испанцы с одним очком занимают третье место в группе E, поляки без очков — на четвертой строчке.