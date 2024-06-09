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Сегодня, 19:50

Терехин признался, что ему не особо интересен предстоящий чемпионат Европы

Виктория Кравченко
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Эксперт Олег Терехин поделился мнением о предстоящем Евро-2024. Он заявил, что ему не интересен турнир.

— Мне не особо интересен этот турнир, потому что сборной России там нет. Не планирую смотреть групповой этап. Если бы наши там были — это одно, но России там нет. Так что буду наблюдать только за финальной частью чемпионата Европы, когда начнутся матчи на вылет, — цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654908-tsska-podpishet-partnerskoye-soglasheniye-s-top-klubom-tanzanii-khotim-vyyti-na-yevropeyskiy-rynok
Сборная России по футболу
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