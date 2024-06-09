Терехин признался, что ему не особо интересен предстоящий чемпионат Европы

Эксперт Олег Терехин поделился мнением о предстоящем Евро-2024. Он заявил, что ему не интересен турнир.

— Мне не особо интересен этот турнир, потому что сборной России там нет. Не планирую смотреть групповой этап. Если бы наши там были — это одно, но России там нет. Так что буду наблюдать только за финальной частью чемпионата Европы, когда начнутся матчи на вылет, — цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».