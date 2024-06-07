Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:18

Тедеско: «Кастелс будет первым номером сборной Бельгии на Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско сообщил, кто будет основным вратарем команды на чемпионате Европы-2024.

«Кастелс будет номером один на Евро», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

В заявке сборной Бельгии на Евро-2024 вратари Кун Кастельс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон», Англия) и Матц Селс («Ноттингем», Англия). Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку.

Сборная Бельгии сыграет на Евро-2024 в группе E с Румынией, Словакией и Украиной.

Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Чемпионат Европы по футболу
2
1
Читайте также
Карпин ответил на вопросы о новом контракте со сборной, мотивации и Евро-2024.
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Камоцци: «Не сказал бы, что такого соперника, как сборная России, сейчас не хватает на Евро-2024»
Тренер Балахнин: «Рассматриваю Евро-2024, как учебное пособие, там есть чему научиться»
Сборная Нидерландов разгромила Канаду в товарищеском матче
Самедов рассказал, кого считает фаворитом Евро-2024
Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024
Нидерланды — Канада: смотреть трансляцию матча сборных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Испании объявила окончательный состав на Евро-2024

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости