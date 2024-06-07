Тедеско: «Кастелс будет первым номером сборной Бельгии на Евро-2024»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско сообщил, кто будет основным вратарем команды на чемпионате Европы-2024.

«Кастелс будет номером один на Евро», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

В заявке сборной Бельгии на Евро-2024 вратари Кун Кастельс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон», Англия) и Матц Селс («Ноттингем», Англия). Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку.

Сборная Бельгии сыграет на Евро-2024 в группе E с Румынией, Словакией и Украиной.