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Сегодня, 21:06

Тедеско потерпел первое поражение со сборной Бельгии

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Бельгии в матче группового турнира Евро-2024 уступила Словакии (0:1).

Это поражение стало для бельгийской сборной первым под руководством Доменико Тедеско. 38-летний специалист провел в качестве главного тренера Бельгии 15 матчей, в которых одержал 10 побед.

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Шальке», «Спартак» и «Лейпциг».

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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