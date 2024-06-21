Рабьо выйдет вместо Мбаппе в атаке против Нидерландов, Тчуамени дебютирует на Евро-2024

Стали известны изменения в стартовом составе сборной Франции перед матчем с Нидерландами на Евро-2024.

По информации L`Equipe, вместо травмированного Килиана Мбаппе в атаке выйдет Адриен Рабьо. Пару Н`Голо Канте в центре полузащиты составит Орельен Тчуамени, для которого матч станет дебютным на Евро-2024.

Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0).

Матч Нидерланды — Франция состоится 21 июня. Начало — в 22.00 мск.