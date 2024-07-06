Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:27

Тчуамени — о выходе Франции в полуфинал Евро-2024: «Нам все равно, насколько это заслуженно»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал выход команды в полуфинал Евро-2024.

В четвертьфинале турнира французы обыграли Португалию в серии пенальти (0:0; 5:3).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и&nbsp;Килиан Мбаппе после победы над Португалией. Роналду утешал Пепе, Мбаппе ликовал: Франция выбила Португалию

«Нам все равно, насколько это заслуженно. Мы хотим насладиться этой победой. Да, у нас не все идеально как в атаке, так и в обороне. Нам задают трепку, иногда по делу. Но мы не собираемся привередничать, мы — в полуфинале», — приводит L'Еquipe слова Тчуамени.

В полуфинале чемпионата Европы Франция сыграет против Испании, которая ранее победила Германию (2:1 доп. вр.). Матч между командами состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Aurelien-tchouameni-on-s-en-fout-de-savoir-si-c-est-merite-ou-pas-apres-france-portugal-a-l-euro-2024/1480407
Футбол
Евро-2024
Орельен Тчуамени
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Трансляция матча Евро Португалия — Франция на Okko сломалась
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Нидерланды — Турция: во сколько начало и где смотреть матч 1/4 финала Евро-2024
Нагельсманн остался недоволен работой судей в матче Германии против Испании на Евро-2024
Англия — Швейцария: во сколько начало и где смотреть матч 1/4 финала Евро-2024
Нидерланды — Турция. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Рио Фердинанд прокомментировал игру сборной Португалии на Евро-2024
Фонте считает, что сборная Португалии играла лучше Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пепе прокомментировал объятия с Роналду после вылета Португалии с Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости