Тчуамени — о выходе Франции в полуфинал Евро-2024: «Нам все равно, насколько это заслуженно»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал выход команды в полуфинал Евро-2024.

В четвертьфинале турнира французы обыграли Португалию в серии пенальти (0:0; 5:3).

«Нам все равно, насколько это заслуженно. Мы хотим насладиться этой победой. Да, у нас не все идеально как в атаке, так и в обороне. Нам задают трепку, иногда по делу. Но мы не собираемся привередничать, мы — в полуфинале», — приводит L'Еquipe слова Тчуамени.

В полуфинале чемпионата Европы Франция сыграет против Испании, которая ранее победила Германию (2:1 доп. вр.). Матч между командами состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.