Татьяна Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после провала на Евро
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову после неудачного выступления команды на чемпионате Европы следовало бы подать в отставку.
В понедельник, 21 июня российские футболисты уступили датчанам со счетом 1:4 и не вышли в плей-офф первенства Европы, в группе B команда заняла последнее, четвертое место.
«Я бы на его месте уже сама ушла, — сказала Тарасова ТАСС. — А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший».
Российский футбольный союз и Министерство спорта России ставили перед сборной задачу выйти в плей-офф чемпионата Европы.
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