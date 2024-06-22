Ташуев: «Матч с Нидерландами показал, что у сборной Франции явно есть зависимость от Мбаппе»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре сборной Франции в матче 2-го тура группы D на Евро-2024 против сборной Нидерландов (0:0).

«В первую очередь, результат показал, что у сборной Франции явно есть зависимость от Килиана Мбаппе. Видимо, они не очень понимали как играть без своего лидера. Такой, осторожный футбол был. Но второй тайм был поинтереснее», — сказал Ташуев Vprognoze.

После двух туров сборные Франции и Нидерландов набрали по четыре очка. Французы идут первыми по дополнительным показателям. В 3-м туре Франция сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией. Оба матча пройдут 25 июня и начнутся в 19.00 по московскому времени