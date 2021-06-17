Ташуев высказался об игре Дзюбы в матче сборной России с Финляндией на Евро-2020

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев поделился мнением об игре сборной России на Евро-2020 и шансах команды на победу в матче с Данией.

«Если Бельгия выигрывает у Дании, мяч будет на нашей стороне — нас устроит с датчанами даже ничья, — приводит слова Ташуева «Газета.Ru». — Нам надо, чтобы Бельгия выиграла. А как матч сложится — датчанам отступать некуда. Это команда крепкая. Да, они проиграли Финляндии, но это, мне кажется, связано с эпизодом с Эриксеном, который повлиял на игроков психологически — до этого они явно переигрывали соперника.

Наша сборная доминировала, показывала хороший футбол. Достаточно удачно решили поставить Кузяева слева, он там хорошо включался. Да, пропустили гол после фланговой атаки — повезло, что не засчитали из-за офсайда.

Единственное, пока не до конца понятно состояния Дзюбы, потому что матч с Финляндией он провел не в лучшей кондиции, инертный. Не очень боевито выглядел. Согласен, он отдал голевой пас Миранчуку, но это эпизод. Надеюсь, что он к 21 числу придет в себя, наша сборная будет более целостной и нацеленной на то, чтобы взять очки с Данией».

За два тура сборная России набрала три очка. Столько же у Финляндии и Бельгии. У Дании — ноль очков.

Заключительный матч группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Данией 21 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени