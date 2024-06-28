Ташуев считает, что сборная России могла бы выйти из группы на Евро-2024

Российский тренер Сергей Ташуев поделился мыслями о гипотетических шансах сборной России выйти на Евро-2024 из группы, если бы команда принимала участие.

«В целом, у нас сейчас неплохой чемпионат. И молодежь подрастает неплохая, поэтому я считаю, что сборная России была бы конкурентоспособной для выхода из группы. В любом случае эта задача бы ставилась. Мы можем видеть примеры маленьких стран, как Грузия и Словения, которые вышли в плей-офф из хороших групп, поэтому ничего особенного в такой задаче нет. Наша сборная последние контрольные матчи провела на хорошем уровне с уже сбитым составом, хотя группа сильных футболистов и не играла. Они показали хороший футбол со своей стилистикой», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная России в феврале 2022 года была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.