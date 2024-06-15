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Ташуев: «Шотландия показала против Германии испуганный и трусливый футбол»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Ташуев отреагировал на разгромное поражение Шотландии от Германии (1:5) на старте чемпионата Европы по футболу.

«Так, как играли шотландцы, нельзя выходить на поле в первом матче Евро! Против немцев они показали испуганный и трусливый футбол — для такой страны очень беззубо. Им надо было ломать структуру игры Германии, а они дали спокойно творить Кроссу, который имел все возможности для обострения и дережирования игры. Он, Хаверц, Мусиала и Вирц все делали, как на тренировки, спокойно распоряжались мячом. После такого матча Германию все равно не надо называть фаворитом. Это просто победа на классе, но нельзя говорить, что они и дальше будут всех так громить», — цитирует Ташуева Sport24.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Источник: Sport24
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Сергей Ташуев
Чемпионат Европы по футболу
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