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Сегодня, 13:30

Тарханов сравнил сборные Испании и Англии в преддверии финала Евро-2024

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Экс-тренер сборной России Александр Тарханов оценил шансы Англии и Испании на победу в финале чемпионата Европы — 2024.

«Я думаю, 50/50. В командной игре Испания лучше, но мастерство у Англии просто супер. У англичан, может, не такой футбол в плане командных действий и комбинаций, но то, что Англия сильнее в индивидуальном плане, это факт», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч между командами Англии и Испании состоится 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 по московскому времени. Испанцы являются двукратными чемпионами Европы (2008, 2012), англичане не выигрывали турнир ни разу.

Источник: Vprognoze.ru
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Александр Тарханов
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