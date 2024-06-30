Тарханов: «Испания показывает лучший футбол на чемпионате Европы»

Российский тренер Александр Тарханов оценил игру сборной Испании на Евро-2024.

«Испания серьезно настроится на Грузию. И в плей-офф будет играть основным составом, а не так, как Португалия, тренер которой выпустил против Грузии ряд молодых игроков в последнем матче группового турнира. Для меня Испания показывает лучший футбол на чемпионате Европы. Хотя надо признать: всем командам, играющим в позиционную атаку, в том числе ей, трудно взламывать насыщенную оборону», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Сборная Испании 30 июня сыграет с Грузией в 1/8 финала чемпионата Европы. Начало — в 22.00 по московскому времени.