Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:25

Тарасова: «В России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова о том, что показ международных турниров в России — предательство.

«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой. В чем дело? За что вся страна должна быть наказана? При чем тут народ, который любит футбол, хоккей? Почему в свободное время люди не могут смотреть соревнования?» — сказала Тарасова «СЭ».

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Италии.

Софья Грецкая, Зарина Халимхонова

Евро-2024
Вячеслав Фетисов
Татьяна Тарасова
7
9
Читайте также
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Следствие попросило заочно арестовать журналистку Фариду Курбангалееву
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Спаллетти извинился перед журналистом за грубый ответ на пресс-конференции
Форварда сборной Венгрии Варгу выписали из больницы после операции
Газзаев: «Сборная Англии уже давно должна что-нибудь выиграть»
«Ешьте клопов в Париже»: немецкий актер наехал на массажиста сборной Франции на Евро-2024
Спаллетти обнял итальянского журналиста, у которого скончалась жена
Газзаев назвал интересным Евро-2024: «Очень важно, что проходных матчей нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоккейный тренер Быков: «Швейцарцы переживают за свою сборную на Евро-2024»

Газзаев назвал интересным Евро-2024: «Очень важно, что проходных матчей нет»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости