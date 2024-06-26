Тарасова: «В России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова о том, что показ международных турниров в России — предательство.

«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой. В чем дело? За что вся страна должна быть наказана? При чем тут народ, который любит футбол, хоккей? Почему в свободное время люди не могут смотреть соревнования?» — сказала Тарасова «СЭ».

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Италии.

Софья Грецкая, Зарина Халимхонова