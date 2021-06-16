Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал победу национальной команды над Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

«Главное — выиграли. Да, рассчитывали на 3:0, но просто не реализовали все свои моменты. И начали не очень. Пропустили гол из офсайда, чуть повезло, а то было бы тяжело. Но я был уверен в сборной. Желаю ребятам быстрее восстановиться и без травм!

Что касается игры с Данией, то шансы всегда есть. Главное — быстрее восстановиться и подготовиться. Сейчас Станислав Саламович начнет подготовку к матчу. А ребята выполнят то, что от них требуется. И мы спокойно выйдем из группы», — сказал Тарасов «СЭ».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.