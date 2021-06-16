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Тарасов — о победе сборной: «Рассчитывали на 3:0, но не реализовали все моменты»

19:24
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал победу национальной команды над Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

«Главное — выиграли. Да, рассчитывали на 3:0, но просто не реализовали все свои моменты. И начали не очень. Пропустили гол из офсайда, чуть повезло, а то было бы тяжело. Но я был уверен в сборной. Желаю ребятам быстрее восстановиться и без травм!

Что касается игры с Данией, то шансы всегда есть. Главное — быстрее восстановиться и подготовиться. Сейчас Станислав Саламович начнет подготовку к матчу. А ребята выполнят то, что от них требуется. И мы спокойно выйдем из группы», — сказал Тарасов «СЭ».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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