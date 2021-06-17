Тарас Степаненко о матче с Македонией: «Счет 2:0 всегда очень опасен»
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Македонией (2:1) на Евро-2020.
«Важная победа для нас. – цитирует футболиста «Динамомания» 17 июня. - Для меня - первая в финальной части Евро Это очень много значит для меня, хотел бы посвятить ее своей семье. Я очень счастлив. Что говорил Шевченко в перерыве? После матча он всех только поздравил.
Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились. Когда команда сокращает счет, то рискует и бежит вперед создавать моменты. Пропущенный мяч? Все было очень быстро. Наш вратарь отбил, но затем было добивание.
Как я себя чувствую на данный момент? Нормально. Сегодня было очень много обезвоживания, сухость во рту. Устал, но все нормально».
В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.
Дополнительная информация:
http://www.dynamomania.com/news/588544-taras-stepanenko-schet-20-vsegda-ochen-opasen-tak-bylo-v-igre-s-gollandcami-kogda-oni-veli-i-rasslabilis
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю