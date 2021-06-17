Тарас Степаненко о матче с Македонией: «Счет 2:0 всегда очень опасен»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Македонией (2:1) на Евро-2020.

«Важная победа для нас. – цитирует футболиста «Динамомания» 17 июня. - Для меня - первая в финальной части Евро Это очень много значит для меня, хотел бы посвятить ее своей семье. Я очень счастлив. Что говорил Шевченко в перерыве? После матча он всех только поздравил.

Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились. Когда команда сокращает счет, то рискует и бежит вперед создавать моменты. Пропущенный мяч? Все было очень быстро. Наш вратарь отбил, но затем было добивание.

Как я себя чувствую на данный момент? Нормально. Сегодня было очень много обезвоживания, сухость во рту. Устал, но все нормально».

В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.