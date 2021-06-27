Талалаев рассказал, что в «Ахмат» мог перейти известный своей речью в раздевалке капитан сборной Венгрии Солои

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, что капитан сборной Венгрии Адам Солои мог перейти в грозненский клуб.

— Очень сильно переживал за венгров в матче с Германией, — сказал Талалаев. — Сколько они делают для футбола, какой стадион построили! И не просто так пускают сто процентов его вместимости... Общаюсь с Шандором Варгой, известной личностью и в Венгрии, и у нас. И понимаю, что там идет правильное развитие футбола. Ну а то, что сейчас показали, как заряжал команду перед игрой капитан Адам Солои...

— Не-ве-ро-ят-но. Мне самому захотелось на поле в венгерской майке выскочить.

— После этой речи и последовавшей за ней игры он для меня — один из героев Евро. То, что он сделал, — это настоящее проявление футбола. Кстати, мы его просматривали, «Ахмату» очень нужен был большой нападающий. Но по определенным причинам не срослось.

Венгры вообще сыграли в хороший футбол. Да, это «автобус». Но своеобразный, интересный и современный. Намного интереснее, чем у Словакии. А «автобус» шведов — вообще классический. Они умеют затягивать соперников в вязкую игру и находят в ней результат.

Под впечатлением от слов и игры Солои и венгров считаю неправильным то, что мы сейчас все валим на Черчесова. Предложил бы футболистам разделить с ним ответственность за эту неудачу. Потому что должно быть именно так, как у венгров! Все время говорю, что в раздевалке должны быть лидеры, которые ведут за собой. У нас этого заметно не было.

Венгры не вышли из группы на чемпионате Европы, но при этом сыграли вничью с французами и немцами, уступив только португальцам.

33-летний Солои получил тепловой удар в поединке второго тура Евро-2020 против Франции (1:1). Несмотря на это, форвард смог принять участие в заключительном матче группового этапа с Германией (2:2) и забить гол.

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