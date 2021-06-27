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Талалаев рассказал, что в «Ахмат» мог перейти известный своей речью в раздевалке капитан сборной Венгрии Солои

13:25
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, что капитан сборной Венгрии Адам Солои мог перейти в грозненский клуб.

— Очень сильно переживал за венгров в матче с Германией, — сказал Талалаев. — Сколько они делают для футбола, какой стадион построили! И не просто так пускают сто процентов его вместимости... Общаюсь с Шандором Варгой, известной личностью и в Венгрии, и у нас. И понимаю, что там идет правильное развитие футбола. Ну а то, что сейчас показали, как заряжал команду перед игрой капитан Адам Солои...

— Не-ве-ро-ят-но. Мне самому захотелось на поле в венгерской майке выскочить.

После этой речи и последовавшей за ней игры он для меня — один из героев Евро. То, что он сделал, — это настоящее проявление футбола. Кстати, мы его просматривали, «Ахмату» очень нужен был большой нападающий. Но по определенным причинам не срослось.

Венгры вообще сыграли в хороший футбол. Да, это «автобус». Но своеобразный, интересный и современный. Намного интереснее, чем у Словакии. А «автобус» шведов — вообще классический. Они умеют затягивать соперников в вязкую игру и находят в ней результат.

Под впечатлением от слов и игры Солои и венгров считаю неправильным то, что мы сейчас все валим на Черчесова. Предложил бы футболистам разделить с ним ответственность за эту неудачу. Потому что должно быть именно так, как у венгров! Все время говорю, что в раздевалке должны быть лидеры, которые ведут за собой. У нас этого заметно не было.

Венгры не вышли из группы на чемпионате Европы, но при этом сыграли вничью с французами и немцами, уступив только португальцам.

33-летний Солои получил тепловой удар в поединке второго тура Евро-2020 против Франции (1:1). Несмотря на это, форвард смог принять участие в заключительном матче группового этапа с Германией (2:2) и забить гол.

Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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