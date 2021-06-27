Талалаев — о пенальти на Соболеве в матче с Данией: «В топ-пять европейских лиг он получил бы желтую карточку»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил эпизод с падением Александра Соболева в штрафной сборной Дании, после которого был назначен пенальти в пользу сборной России.
— По-вашему, Соболев «нарисовал» пенальти с датчанами?
— Это вопрос вкусовщины. Спартаковцы, конечно, будут говорить, что это стопроцентный пенальти. На мой взгляд, нарушения правил там не было. В нашем чемпионате Соболев, безусловно, привык падать и кричать, что это пенальти, — и его дают. В топ-пять европейских лиг, думаю, он получил бы желтую карточку за симуляцию.
Сборная России в решающем матче за выход из группы проиграла датчанам в Копенгагене со счетом 1:4. Подопечные Станислава Черчесова с 3 очками заняли четвертое место в группе B.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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