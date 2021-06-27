Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил эпизод с падением Александра Соболева в штрафной сборной Дании, после которого был назначен пенальти в пользу сборной России.

— По-вашему, Соболев «нарисовал» пенальти с датчанами?

— Это вопрос вкусовщины. Спартаковцы, конечно, будут говорить, что это стопроцентный пенальти. На мой взгляд, нарушения правил там не было. В нашем чемпионате Соболев, безусловно, привык падать и кричать, что это пенальти, — и его дают. В топ-пять европейских лиг, думаю, он получил бы желтую карточку за симуляцию.

Сборная России в решающем матче за выход из группы проиграла датчанам в Копенгагене со счетом 1:4. Подопечные Станислава Черчесова с 3 очками заняли четвертое место в группе B.