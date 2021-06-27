Талалаев назвал закономерным результат сборной России на Евро

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» назвал закономерным результат сборной России на чемпионате Европы по футболу.

— Мне кажется, все закономерно, — сказал Талалаев. — Такой результат — следствие того, что переживает сейчас весь наш футбол. Бельгийцы значительно сильнее нас. Для датчан после ситуации с Эриксеном и вызванного ею поражения от финнов был сложный момент. Но по качеству игры, которое они демонстрируют, по тому развитию футбола и реформам, которые там происходят в последние пять лет, Дания тоже на несколько шагов впереди.

Финны сопоставимы с нами. Видел их становление — работал в армянском «Пюнике» и был на отборочной игре Евро Армения — Финляндия, в которой гости победили. Уже тогда было ощущение, что те же финны по организации игры нам не уступают абсолютно точно...

Так все и получилось. Очень тяжело выиграли у Финляндии — 1:0. Если бы сделали это более уверенно и по счету, и по качеству — думаю, были бы лучшие шансы и на Данию. Но все равно не ставил бы вопрос так, что мы их сильнее. Помочь нам могло только очень благоприятное стечение обстоятельств. На сегодня уровень датского футбола объективно намного выше нашего.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и не вышла в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова дважды проиграли — Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и победили Финляндию (1:0).

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