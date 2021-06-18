Сын Хуммельса праздновал автогол отца в матче Франция — Германия на Евро
Защитник сборной Германии Матс Хуммельс рассказал, как его сын отреагировал на автогол в матче чемпионата Европы против Франции.
«Мой сын думал, что когда мяч залетает в ворота, это всегда хорошо. Он даже начал праздновать. Мне пришлось все ему объяснить», — приводит слова Хуммельса Daily Mail со ссылкой на Bild.
Благодаря автоголу сборная Франция смогла одержать победу над Германией (1:0). Франция набрала три очка и вместе с Португалией лидирует в группе F. У Германии и Венгрии ноль очков.
В следующем туре немцы 19 июня сыграют против Португалии. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9701759/EURO-2020-Mats-Hummels-three-year-old-son-celebrate-GOAL-against-France.html
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