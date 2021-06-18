Защитник сборной Германии Матс Хуммельс рассказал, как его сын отреагировал на автогол в матче чемпионата Европы против Франции.

«Мой сын думал, что когда мяч залетает в ворота, это всегда хорошо. Он даже начал праздновать. Мне пришлось все ему объяснить», — приводит слова Хуммельса Daily Mail со ссылкой на Bild.

Благодаря автоголу сборная Франция смогла одержать победу над Германией (1:0). Франция набрала три очка и вместе с Португалией лидирует в группе F. У Германии и Венгрии ноль очков.

В следующем туре немцы 19 июня сыграют против Португалии. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.