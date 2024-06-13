Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:28

Сычев назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата Европы-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от игры сборной Франции на чемпионате Европы-2024.

«Франция — один из главных фаворитов, если не главный. Будет интересно посмотреть, как из такой «дрим-тим» получится именно команда. Потому что столько звезд, каждый в своем клубе лидер. Но на поле выходят только 11 человек, и очень много будет недовольных, кто не вышел. В этом плане огромную роль играет работа тренера», — приводит слова Сычева ТАСС.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Франция в группе D сыграет с Австрией, Польшей и Нидерландами.

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Бельгия и Украина сыграют в группе E Евро-2024 со Словакией и Румынией
Лучший футболист РПЛ по версии игроков ЦСКА: только Виллиан Роша поставил Акинфеева на первое место
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У игроков сборной Франции в Германии начались проблемы со здоровьем перед Евро-2024

Тошич надеется, что сборная Сербии сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости