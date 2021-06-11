Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» акцию Львовского фестиваля болельщиков, на которой будут бесплатно наливать пиво за каждый гол сборной Бельгии ворота России в матче Евро-2020.

«Очень обидно слышать, как сейчас развивается русофобское настроение на территории Украины. Мы всегда относились к этой стране как к братскому народу. Пусть переживают за свою команду, поддерживают ее. Уверен, что большинство населения Украины не имеют к этому никакого отношения. Не стоит обращать внимания на какую-то горстку нацистов», — сказал Свищев «СЭ».

Стоимость билетов в фан-зону составит от 50 гривен (133 рубля).

Матч Россия — Бельгия пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)