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Свищев — об акции Украины с бесплатным пивом: «Не стоит обращать внимание на горстку нацистов»

17:40
Кружки с пивом. Фото AFP
Кружки с пивом. Фото AFP
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» акцию Львовского фестиваля болельщиков, на которой будут бесплатно наливать пиво за каждый гол сборной Бельгии ворота России в матче Евро-2020.

«Очень обидно слышать, как сейчас развивается русофобское настроение на территории Украины. Мы всегда относились к этой стране как к братскому народу. Пусть переживают за свою команду, поддерживают ее. Уверен, что большинство населения Украины не имеют к этому никакого отношения. Не стоит обращать внимания на какую-то горстку нацистов», — сказал Свищев «СЭ».

Стоимость билетов в фан-зону составит от 50 гривен (133 рубля).

Матч Россия — Бельгия пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)

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