Ульрайх – о критике в адрес Нойера: «В других странах его бы не осуждали»

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх ответил на критику в адрес своего одноклубника и голкипера сборной Германии Мануэля Нойера.

«Я не могу понять, почему в Германии в отношении Нойера ведутся дискуссии. Мы по-прежнему видим величайшего вратаря всех времен. В других странах не было бы обсуждения, если бы он допустил ошибку.

Ману проводит отличный турнир, он также совершил сейвы мирового класса в матче с Венгрией, затем парировал удар Джаки. Он все делает хорошо, и нам необходимо уважать это. Мы должны быть счастливы, что у нас в воротах есть такой вратарь, как он», — приводит слова Ульрайха Abendzeitung.

По итогам группового этапа Евро-2024 немцы пропустили два мяча за три встречи. В 1/8 финала турнира сборная Германии сыграет с Данией. Матч пройдет 29 июня в Дортмунде.