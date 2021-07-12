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Суд запретил двум финнам посещать стадион в Санкт-Петербурге

21:11
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Суд запретил двум финским болельщикам посещать стадион в Санкт-Петербурге, сообщает 12 июля Telegram-канал Baza.

По данным источника, в Петроградском районом суде Петербурга сегодня рассматривалось дело двух жителей Финляндии — Никласа Юха Алексантери Линдстрема и Миро Эйнара Микаэля Липсанена. Они оба были задержаны на стадионе 21 июня за оскорбительное отношение к болельщикам команды соперника.

Указано, что во время матча Евро-2020 финны показывали средние пальцы бельгийским болельщикам и игнорировали многочисленные просьбы стюардов прекратить делать это. Оба болельщика оштрафованы на 5 тысяч рублей. Кроме того, им в течение года запрещено посещать соревнования, которые будут проходить в России.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/7470

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