Суд запретил двум финнам посещать стадион в Санкт-Петербурге
21:11
Суд запретил двум финским болельщикам посещать стадион в Санкт-Петербурге, сообщает 12 июля Telegram-канал Baza.
По данным источника, в Петроградском районом суде Петербурга сегодня рассматривалось дело двух жителей Финляндии — Никласа Юха Алексантери Линдстрема и Миро Эйнара Микаэля Липсанена. Они оба были задержаны на стадионе 21 июня за оскорбительное отношение к болельщикам команды соперника.
Указано, что во время матча Евро-2020 финны показывали средние пальцы бельгийским болельщикам и игнорировали многочисленные просьбы стюардов прекратить делать это. Оба болельщика оштрафованы на 5 тысяч рублей. Кроме того, им в течение года запрещено посещать соревнования, которые будут проходить в России.
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