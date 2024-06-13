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Сегодня, 16:45

Страхиня Павлович рассказал о подготовке сборной Сербии к Евро-2024

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович перед стартом Евро-2024 прокомментировал результаты команды в последние годы.

— Сборная Сербии по именам всегда была талантливой, но на протяжении долгих лет не достигала успехов. Что должно измениться?

— Да, мы несколько раз отбирались на большие турниры, но не так хорошо выступали. Я был на чемпионате мира. В то время мы были не в такой хорошей форме. Сейчас, на мой взгляд, ситуация немного другая. Мы долго готовились. Провели два товарищеских матча. Надеюсь, что в этот раз мы проведем турнир на более высоком уровне, — сказал Павлович.

Сборная Сербии на чемпионате Европы попала в группу С, в которой сыграет с командами Словении, Дании и Англии. Турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Сербии по футболу
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