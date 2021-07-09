Стоунс назвал особенным для Англии финал Евро против Италии на «Уэмбли»
Защитник сборной Англии Джон Стоунс высказался о предстоящем финале Евро-2020 против Италии.
«Думаю, мы все мечтали об этом в начале турнира. Мы здесь, чтобы попытаться победить. Наша команда прошла через многое за последние годы, получила много опыта, который привел нас к тому, что в воскресенье мы сыграем с Италией в финале. Выход в финал — это невероятно, но это становится еще более особенным, поскольку матч состоится на «Уэмбли», — приводит BBC слова Стоунса.
Матч Италия — Англия состоится 11 июля, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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