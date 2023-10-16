Стив Кларк прокомментировал выход сборной Шотландии на Евро-2024

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о выходе национальной команды в финальный турнир Евро-2024.

«Я хотел бы поздравить игроков с выходом на Евро-2024. После Евро-2020 я сказал, что мы хотим добиться успеха в следующем отборочном турнире. Выход на второй подряд чемпионат Европы показывает достигнутый нами прогресс.

Сегодня вечером мы поднимем бокалы, чтобы отпраздновать победу, но завтра вернемся к работе в рамках подготовки к товарищескому матчу против Франции», –— приводит слова Кларка BBC.

Сборная Шотландии гарантировала себе выход на чемпионат Европы благодаря победе Испании над Норвегией (1:0) 15 октября. За два матча до конца отборочного турнира шотландцы с 15 очками занимают второе место в группе A.