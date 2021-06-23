Стерлинг рассказал, как нужно сборной Англии продолжать играть на Евро-2020

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг после победы над Чехией (1:0) на Евро-2020 признался, что в игре есть положительные моменты.

«Положительные моменты есть: мы лучше держали мяч, находили бреши в обороне и добились желаемого результата. Сака и Грилиш успешно сыграли на подхвате. Здорово, что даже в ближайшем резерве есть кому организовывать голевые комбинации. Разные игроки для разных матчей — это одна из граней таких турниров.

Когда не пропускаешь, то выигрываешь, если, конечно же, на другом конце поля у вас есть умеющие забивать. У нас это получается. С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе. Так и нужно продолжать: крепко держать оборону и использовать свои шансы на противоположном конце поля", — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов.