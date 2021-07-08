Стерлинг — дайвер: мемы после решающего пенальти в матче Англии и Дании
01:25
Сборная Англии забила Дании в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020. На 104-й минуте в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании.
Момент с падением Стерлинга вызвал споры. Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и вручения «Золотого мяча» или Оскара за актерское мастерство.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
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Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
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