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Стерлинг — дайвер: мемы после решающего пенальти в матче Англии и Дании

01:25
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг (в центре) уходит от датчан. Фото AFP
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг (в центре) уходит от датчан. Фото AFP
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Сборная Англии забила Дании в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020. На 104-й минуте в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании.

Момент с падением Стерлинга вызвал споры. Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и вручения «Золотого мяча» или Оскара за актерское мастерство.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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