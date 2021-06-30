Степаненко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку в игре со Швецией
02:54
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после победы над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020 поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Мы очень готовились к этой игре. Коль у нас появилась возможность сыграть в плей-офф, мы решили выложиться на полную, и чтобы наша страна гордилась нами. Наша диаспора была здесь. Большое спасибо им, они большие молодцы. Они гнали нас вперед, поддерживали. Просто круто, классная атмосфера. Большое спасибо всем болельщикам», — сказал Степаненко в эфире «Матч ТВ».
Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.
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