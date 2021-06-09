Станислав Черчесов заявил, что не собирается уходить на пенсию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, не планирует ли он жить в Австрии после выхода на пенсию.

«Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить. А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки», — цитирует Sport24 Черчесова.

57-летний Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. В данный момент национальная команда ведет подготовку к Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Национальная команда провела подготовительный сбор перед турниром в Нойштифте (Австрия), после чего вернулась на базу в Новогорск.