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Станислав Черчесов: «Я не из тех, кто занимается алиби»

12:36
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление команды на Евро-2020 и выбор состава на турнир.

«Я не из тех, кто занимается алиби. Все принятые решения принимались только мною, я не обсуждал их даже со своим руководителем. Иногда даже мои помощники чего-то не знали. Я рисковал, но делал вещи, которые нужно было делать. На каждую позицию вторым номером, а иногда и первым, был молодой игрок, на которого вскоре можно будет опереться. У нас играли Сафонов, Мухин, Жемалетдинов, Дивеев, Баринов, Соболев. Жаль, что выбыли Мостовой и Захарян. Про Мостового часто спрашивают про его обратные замены, но он все воспринял и понял правильно. Первый раз он был не готов, второй — по тактическим соображениям», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости